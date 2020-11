FIM DE ANO Mercado projeta abertura de 7 mil vagas temporárias Confira as vagas no Portal do MS

21 NOV 2020 - 08h:27 Por Redação

Confira as vagas no Portal do MS - Divulgação Otimista com as contratações de fim de ano, a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços do Estado (Fetracom/MS) projeta a abertura de sete mil vagas temporárias em todo o Mato Grosso do Sul. Isso até o final de dezembro.

“Acreditamos que os números estimados pela classe patronal, de pelo menos 7 mil novas oportunidades de emprego, vão se confirmar até lá”, afirma o presidente da Fetracom/MS, Douglas Silgueiro, sobre as contratações em todo o Estado. Muitos dos profissionais empregados temporariamente conseguem a efetivação nas empresas, explica o coordenador de Trabalho da Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul), Antônio Modesto. “De 15 a 20% das contratações temporárias se tornam definitivas”, avisa. Modesto afirma que o cenário é de oportunidades para quem busca emprego. “Estamos vivendo um crescimento econômico com abertura de empresas e oferta de vagas. Neste ano, de janeiro a outubro, colocamos mais de 12 mil pessoas no mercado formal de trabalho”, destaca. Nos últimos quatro meses, o Estado vem registrando ainda alta na geração de empregos, conforme o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Dados de setembro deste ano, divulgados em outubro, mostram que 3.049 vagas foram abertas em MS.

