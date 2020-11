POLÍTICA Mesa Diretora da Câmara 2021/22 começa a ser debatida amanhã Três vereadores reeleitos já mostram interesse em assumir a presidência

16 NOV 2020 - 19h:43 Por Gabi Couto/CBN

As próximas semanas serão marcadas pela articulação política dos vereadores eleitos para definir a Mesa Diretora da Câmara Municipal nos próximos dois anos.

O atual presidente João Rocha (PSDB) e o primeiro secretário Carlão (PSB) são dois veteranos que desejam ficar com a função. Mas quem também está cotando o nome para a disputa é o vereador reeleito João César Mattogrosso (PSDB). A expectativa é que as conversas comecem a partir desta terça-feira (17) na primeira sessão após as eleições municipais.