ALEMS Mesa Diretora é reconduzida sem unanimidade Deputados escolheram entre chapa completa ou candidatura avulsa Contar

10 DEZ 2020 - 10h:41 Por Gabi Couto

A votação da Mesa Diretora realizada na manhã desta quinta-feira (10) foi marcada por desabafos de parte dos deputados estaduais insatisfeitos com os atuais integrantes que foram reeleitos para o próximo biênio 2021/2022 a frente da Assembleia Legislativa. Prova disso é o resultado final da votação mostrando que até mesmo o presidente, Paulo Corrêa (PSDB) não conseguiu uninimidade e teve um voto contrário do deputado Capitão Contar (PSL).

Os parlamentares tiveram a opção de votar na atual chapa completa para recondução da atual Mesa ou na candidatura avulsa para primeira secretaria de Contar. A vaga vai continuar a ser ocupada por Zé Teixeira (DEM) que recebeu 22 votos. Além do candidato a vaga dele, também se absteve de manter o democrata na função que administra as finanças da Alems, o deputado Coronel David (sem partido).

Ainda mostrou insatisfação com os colegas o deputado Evander Vendramini (PP) que foi contrário a manutenção de Antônio Vaz (Republicanos), Neno Razuk (PTB) e Herculano Borges (SD). "Eles foram indicação do antigo G10 e o combinado era que fariam novas indicações que até poderiam ser eles mesmo, mas faltou companheirismo e mais oportunismo dos colegas. Eles deveriam ter colocado os cargos à disposição, devolvido ao grupo essas indicações e faltou humildade dos companheiros que fizeram um acordão. Não fui consultado por ninguém para essa reeleição", afirmou.

O presidente da CPI da Energisa, Felipe Orro (PSDB), votou a favor da chapa completa, mas disse que pela primeira vez na história da Alems não houve apoio efetivo nenhum para a comissão de investigação. "A matéria está no poder Judiciário há mais de seis meses, impedida para fazer as perícias. Não tivemos recurso nenhum e nem apoio logístico da Mesa Diretora."

Após confirmação da reeleição para presidente do Legislativo Paulo Correa agradeceu e falou sobre os próximos dois anos. "Esse será o maior desafio da minha vida pública e não tenho direito de errar". A posse da Mesa Diretora será realizada no dia 1º de janeiro de 2021, às 15h, no gabinete da presidência.

Como votaram:

Antônio Vaz (Republicanos) – chapa completa

Barbosinha (DEM)– chapa completa

Cabo Almi (PT) – chapa completa

Capitão Contar (PSL) - votou apenas nele

Coronel David (sem partido) - se absteve de votar na manutenção de Zé Texeira

Eduardo rocha (MDB) - chapa completa

Evander Vendramini (PP) - contra manutenção de Antônio Vaz, Neno Razuk e Herculano Borges

Felipe Orro (PSDB) - chapa completa

Gerson Claro (PP) - chapa completa

Herculano Borges (SD) – chapa completa

Jamilson Name (sem partido) – chapa completa

João Henrique Cantan (PL) - chapa completa

Lidio Lopes (Patriotas) – chapa completa

Londres Machado (PSD) - chapa completa

Lucas de Lima (SD) – chapa completa

Mara Caseiro (PSDB) – chapa completa

Marçal Filho (PSDB) – ninguém me ligou

Márcio Fernandes (MDB) – chapa completa

Neno Razuk (PTB) –vota na chapa completa

Pedro Kemp (PT) – chapa completa

Rinaldo Modesto (PSDB) – chapa completa

Renato Câmara (MDB) – chapa completa

Zé Teixeira (DEM) – chapa completa

Paulo Côrrea (PSDB) – chapa completa

Reeleitos

Presidente - Paulo correa – 23 votos

1º vice-presidente - Eduardo Rocha - 23 votos

2º vice-presidente - Neno razuk - 22 votos

3º vice-presidente - Antonio Vaz - 22 votos

1º secretário - Zé Teixeira - 22 votos

2º secretário - Herculano Borges - 22 votos

3º Pedro Kemp - 23 votos