MEIO AMBIENTE Mesmo após chuva, nível dos rios continua baixo em MS Em Porto Esperança, a régua marca resultado negativo de 41 centímetros

28 OUT 2020 - 15h:57 Por Marcus Moura/CBN

A chuva que abençoou a região pantaneira na última semana ainda não foi suficiente para aumentar o nível dos rios. A régua no porto do Ladário marcou nesta terça-feira (27) 1,33 m, segundo a Sala de Situação do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, em Porto Esperança, a situação é uma das mais preocupantes. Por lá, a régua marca -41 centímetros. Confira: