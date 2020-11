EM CHAMAS Mesmo com chegada das chuvas, fogo continua na Serra do Amolar Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de MS, se revezam nos trabalhos desde o último fim de semana

6 NOV 2020 - 08h:56 Por Thais Cintra - Assessoria CBMMS

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, continuam no combate aos incêndios na vegetação que integra a região da Serra do Amolar. O local está a 200 km de Corumbá, e o acesso é feito pela via fluvial. De acordo com a assessoria da CBMMS, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Eliezer Batista vem sendo assolada pelos focos de incêndio, mas ainda não há informações oficiais sobre a qauantidade de hectares foram queimados até o momento.

Um monitoramento por satélite constata o retorno dos incêndios na região neste último final de semana. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e IBAMA/Prevfogo permaneceram durante os últimos dias na reserva, para tentar frear as chamas que se espalham rapidamente. O curto período chuvoso na região não foi o suficiente para manter a vegetação encharcada e a humidade relativa alta.

A densa matéria orgânica decomposta na exterioridade do solo, ainda não foi absorvida pela superfície alagada devido à longa estiagem. Os focos de calor persistem, além da ação humana que contribuem com as possíveis causas e focos de incêndio em vegetação no Estado.

Fogo nas proximidades

Militares do 3° Grupamento de Bombeiros Militar combateram um incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai no município de Ladário, na tarde desta quinta-feira (5). As equipes chegaram ao local pela via fluvial, para a total extinção do incêndio além dos equipamentos usuais para este tipo de atendimentos, foram utilizados mais de cem metros de mangueira, acopladas em uma única linha e ligada a uma moto bomba.

O combate durou aproximadamente cinco horas e no local haviam propriedades rurais ameaçadas pelas chamas. Mesmo não sendo de grandes proporções era possível ver a densa fumaça que avançava e adentrava no perímetro urbano de Ladário. Não foi possível definir as causas deste incêndio.