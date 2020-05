AGRONEGÓCIO Mesmo com chuva, milho safrinha segue com estimativa de redução de área No mercado interno do cereal, preços estão em queda, mas previsão é de estabilidade nos valores

14 MAI 2020 - 15h:01 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik De acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias, o milho segue com valor em queda em Mato Grosso do Sul. Nos últimos trinta dias, o recuo foi de 12,22% na região de Dourados e Maracaju. Mas segundo o gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua, a tendência é de estabilidade nos preços. Ele explica também que, embora tenha sido positiva para o desenvolvimento nas lavouras, a chuva dos últimos dias ainda não solucionou o problema da cultura do milho. Saiba mais:

