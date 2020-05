ECONOMIA Mesmo com crise, saldo de empregos em MS é positivo em 2020 Campo Grande é a cidade mais afetada pelo desemprego. Dos 79, 58 municípios estão com saldo positivo

28 MAI 2020 - 17h:39 Por Marcus Moura/ CBN/ assessoria

Os dados relativos ao emprego formal divulgados pelo Ministério da Economia apontam que, no acumulado de janeiro a abril de 2020, Mato Grosso do Sul gerou 734 novos empregos formais. Essas vagas somente não foram maiores devido a pandemia da Covid-19, que fez com que o Estado desacelerasse o ritmo de contratações em março com apenas 78 novas vagas e fechando abril com 6.992 vagas a menos.

De acordo com análise feita pela Coordenadoria de Estatística da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), dentre os municípios do Estado, o que mais sofreu com a pandemia foi Campo Grande com perda de 3.150 empregos formais. Outros 58 dos municípios do Estado fecharam com saldo positivo em contratações, com destaque para Naviraí (576 novos empregos), Rio Brilhante (484 novos empregos) e Sonora (467 novos empregos) no acumulado de janeiro a abril de 2020.