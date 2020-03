ECONOMIA Mesmo com diminuição de imposto, etanol acompanha alta da gasolina na Capital O litro do etanol saiu de R$ 3,635 com a redução do ICMS para R$ 3,520 na semana passada, porém nesta semana foi registrada alta de 0,5%

4 MAR 2020 - 13h:14 Por Marcus Moura/ CBN

Quase trinta dias após o reajuste de 25% para 30% da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da gasolina, o preço médio do combustível chegou a R$ 4,455 em Campo Grande, ou seja, em comparação com a última média antes da alta (R$ 4,252), houve encarecimento de 4,77%. O etanol, que teve alíquota reduzida de 25% para 20% e saiu de R$ 3,635, antes do reajuste, para R$ 3,520 no último levantamento (-3,26%), voltou a subir chegando a R$ 3,540 (+0,5%).

Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O posto com a gasolina mais barata da capital, segundo o levantamento, é o Auto Posto Yokohama, localizado na rua Yokohama, no Jardim Panamá, onde o litro sai a R$ 4,349. Já o menos em conta é o preço encontrado no Posto Lopes & Faleiros, que fica avenida Duque de Caxias, no Jardim Vera Cruz, por R$ 4,671.

Quando o assunto é etanol, o preço mais em conta é o praticado no Posto Hideo Saito, na avenida Julio de Castilho, no Santo Amaro, a R$ 3,439. O mais ‘salgado’ é o do Posto Aero Rancho, da avenida Thirson de Almeida, no Jardim Aero Rancho, onde o litro sai a R$ 3,689.

Vale a pena?

Para o etanol ser mais vantajoso que a gasolina, o consumidor precisa fazer uma conta dividindo o preço do litro do biocombustível pelo da gasolina e o resultado precisa ser inferior a 0,7. Neste caso, a divisão dos R$ 3,540 por R$4,455 resulta em 0,79%. Mesmo quase trinta dias após a mudança de alíquotas, o etanol continua não sendo vantajoso para o campo-grandense.

Diesel

O preço médio do diesel ficou na casa dos R$ 3,669 em Campo Grande, ainda de acordo com a ANP, o que significa redução 0,7%. O litro mais em conta é o do Posto Yokohama, no Jardim Panamá, por R$ 3,519. Na outra ponta da tabela, aparece o Auto Posto Tijuca, localizado na rua Solto Maior, no Tijuca, vendendo o litro a R$ 3,864.

Mato Grosso do Sul

No Estado, o preço médio da gasolina saiu de R$ 4,640 no último levantamento para R$ 4,734 agora (+2,03%). O litro mais barato, como de costume, é o encontrado na Capital e o mais caro, na cidade branca, Corumbá a R$ 4,922. O valor anterior do etanol não estava disponível no site da ANP, porém a média estadual agora é de R$ 3,748. Campo Grande também vende o etanol mais barato e Três Lagoas, o mais caro a R$ 3,909. O valor médio do diesel no Estado é de R$ 3,828. As cidades com o menor e maior valor também são Campo Grande e Três Lagoas, com o litro a R$ 3,669 e R$ 3,972, respectivamente.