MAIO Mesmo com fechamento recorde, abertura de empresas no Estado surpreendeu, diz Verruck Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, disponibilidade de crédito é crucial para evitar mais fechamentos

16 JUN 2020 - 14h:23 Por Marcus Moura/ CBN

Que a pandemia causou efeitos negativos graves na economia não é nenhuma novidade e seguindo a tendência de retração na abertura e aumento no fechamento de empresas, em maio de 2020, Mato Grosso do Sul registrou 545 novos negócios e a extinção de 336 cnpjs. Os dados são da junta comercial do Estado. Entretanto, segundo o secretário de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, o número de aberturas foi surpreendente. Confira: