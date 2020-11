TRÁFICO COCAÍNA Ex-pm de esquema bilionário só foi expulso da corporação após mais de 20 anos da primeira condenação Sérgio Roberto de Carvalho, 62, atuou durante 16 anos na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ele é apontado como líder de organização criminosa que levava cocaína para Europa e África

26 NOV 2020 - 10h:46 Por Marcus Moura/CBN

Mesmo com extensa ficha criminal, o ex-policial militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, 62, conhecido como Major Carvalho, principal alvo da operação Enterprise, deflagrada nesta semana só foi expulso da corporação 22 anos depois da primeira condenação por traficar cocaína. Com 16 anos de carreira, carvalho entrou na PM em 1980 e se aposentou em 1996. Confira: