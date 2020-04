AGRONEGÓCIO Mesmo com pandemia, expectativas para o setor florestal são positivas Exportações do complexo atingiram 41% das vendas do agronegócio no primeiro trimestre do ano

24 ABR 2020 - 14h:04 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik O setor florestal tem crescido significativamente nos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Em 2019, a produção aumentou em mais de 18 milhões de metros cúbicos, segundo informações do Sistema Famasul. No primeiro trimestre de 2020, o complexo florestal foi responsável por 41,86% das exportações do agronegócio estadual, e mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, as expectativas para este ano continuam sendo positivas, segundo o vice-presidente da Associação Sul-mato-grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore MS), Luiz Ramires Junior. Confira: jpnews · Mesmo com pandemia, expectativas para o setor florestal são positivas

