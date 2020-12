FIM DE ANO Mesmo com queda no preço da arroba, consumidor deve pagar mais caro pela carne Estratégia da indústria de fomentar valor pago ao produtor aumentou preço na ponta final

10 DEZ 2020 - 13h:35 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

A indústria fomentou o valor da arroba, o que impactou nos preços pagos pelo consumidor. Nesta semana, o viés de baixa ficou evidenciado com a cotação do boi gordo despencando em 28 das 32 praças do país.

Saiba mais: