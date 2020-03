EFEITO CORONA Mesmo com surto de coronavírus, coleta de lixo continua na Capital Adequações foram adotadas para proteger os coletores de resíduos

25 MAR 2020 - 12h:01 Por Thais Cintra/CBN

A concessionária responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o Manejo de Resíduos Sólidos da Capital (Solurb), informou que as atividades de coleta domiciliar do lixo continuam, apesar das mudanças nos horários de serviços. Como medida de proteção para evitar riscos de propagação do coronavírus, os serviços de varrição e correlatos como, capina, raspagem, pintura de meio-fio e roçada, estão suspensos por tempo indeterminado. Acesse o link: