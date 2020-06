AGRONEGÓCIO Mesmo em meio à crise, saldo da balança comercial é 2,6% maior no primeiro quadrimestre de 2020 Superávit foi de US$ 1,485 bilhões entre janeiro e maio deste ano

10 JUN 2020 - 14h:53 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul está 2,6% maior no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados pela Carta de Conjuntura do Setor Externo de maio e mostram que o Estado vendeu 1,48% menos produtos em 2020.

