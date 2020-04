SOLIDARIEDADE Mesmo em quarentena Cotolengo continua atendendo famílias na Capital Instituição sul-mato-grossense oferece tratamento para pessoas com paralisia cerebral

1 ABR 2020 - 14h:28 Por Beatriz Magalhães/CBN

Nesse período de pandemia, instituições como o Cotolengo precisam do apoio da população. Há 24 anos a instituição presta auxílio e envolve crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral e conta com a ajuda além dos colaboradores, voluntários, que mesmo com a quarentena se movem para ajudar quem precisa.

Você pode estar levando as doações no prédio da instituição, localizado na rua Jamil Basmage, 996, Conjunto Residencial Mata do Jacinto. Para entrar em contato com o Cotolengo sul-mato-grossense é só ligar no telefone (67) 3358-4848. Ouça a reportagem: