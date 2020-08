ALEITAMENTO MATERNO Mesmo sem comprovação de contágio, mãe deve ter cuidados na hora de amamentar Especialista explica que não há estudos que comprovem a possibilidade de transmissão da covid-19 na amamentação

4 AGO 2020 - 14h:44 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Importante fonte de nutrientes e aliado no desenvolvimento da criança, o leite materno é definido, cientificamente, como o melhor alimento do mundo. E para promover e apoiar a amamentação, celebra-se, entre os dias 1 e 7 de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno.

Neste ano, muitas dúvidas surgiram a respeito dos cuidados com relação à pandemia. Segundo a ginecologista e obstetra, Rúbia da Silva Borges Loureiro, não há nenhum estudo que comprove a possibilidade de contágio do bebê durante a amamentação. Mas a mãe que estiver infectada pela covid-19 deve seguir algumas orientações. Confira: