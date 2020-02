POLÍTICA Metade dos deputados participam da última sessão antes do Carnaval Deputado João Henrique anuncia saída do G-11 e independência na ALEMS

20 FEV 2020 - 19h:30 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O deputado estadual João Henrique (PL) anunciou nesta manhã (20) a saída do G-11, grupo formado no ano passado nas composições da Casa de Leis. “Continuarei a enfrentar aqui os mesmos temas com independência, por enquanto, e espero. Deixo agora de fazer uma política de grupo, agindo com representatividade para todas as bandeiras que me engajo, as mudanças na política, as mudanças na política tributária, o movimento chega de impostos. É melhor que eu não participe de um bloco, pelo menos por enquanto", definiu.

“Na CCJR sempre fiz questão de tentar corrigir projetos e iniciativas dos parlamentares, se eu via que havia uma maneira de tais propostas prosperarem. Já tive conciliações com vários parlamentares de diferentes posições partidárias que me propiciaram crescimento pessoal, e faço agora uma oposição oxigenada que reconhece as novas ideias e o compromisso com a verdade. Agradeço aos parlamentares que caminharam comigo ao longo do ano legislativo”, concluiu João Henrique.

Os parlamentares só retornam as atividades na próxima quinta-feira (27) e ainda sem ordem do dia, já que a primeira reunião da CCJ deste ano está prevista para 4 de março.