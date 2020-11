CLIMA Meteorologia prevê chuvas fortes para próxima semana em MS Tem possibilidade de granizo, ventos fortes e raios, segundo Natálio Abraão

5 NOV 2020 - 08h:47 Por Ingrid Rocha/CBN

A próxima segunda-feira (09) e terça-feira (10) podem ser chuvosas em Mato Grosso do Sul, segundo o meteorologista Natálio Abraão. A previsão é de pancadas de chuvas isoladas com granizo, raios e ventos fortes. Isso deve acontecer principalmente nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Ivinhema, Angélica, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Sidrolândia e Maracaju. Ouça os detalhes: