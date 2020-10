TEMPO Meteorologia prevê temporal e queda nas temperaturas Alerta do Cemtec é para mudança do padrão do tempo nas próximas 48h

28 OUT 2020 - 18h:01 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O tempo em Mato Grosso do Sul seguirá estável nesta quarta-feira (28) com pancadas de chuvas isoladas nas áreas norte e bolsão. Mas a meteorologia indica mudanças que podem ocorrer no tempo já nas primeiras horas de quinta-feira (29).

A previsão para amanhã é de chuva desde cedo, e segundo o Climatempo a situação é de perigo. Há risco de temporais, chuva forte e volumosa, condições atmosféricas favoráveis para ocorrência de vendaval e muitos raios a qualquer hora no centro-sul e oeste do Estado, inclusive na capital Campo Grande, em Ponta Porã, na divisa do estado com o Paraná e toda a região do pantanal. Nestas áreas, o amanhecer será debaixo de muita chuva e rajadas de vento. Há possibilidade de queda de granizo.

Essas condições adversas são provocadas por um amplo cavado na média troposfera avança sobre a Argentina e combinado com a intensificação do jato de baixos níveis favorece a ocorrência de tempestades de forte intensidade entre o Paraguai, centro-sul de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e áreas do Paraná, aponta o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a atuação deste cavado vai favorecer forte declínio de temperatura já na quinta-feira (29), principalmente entre o norte da Argentina, Paraguai, oeste do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e extremo oeste de São Paulo. Entre quinta (29) e sexta-feira (30) a frente fria deverá se deslocar pelo Sudeste, Mato Grosso e atingir o sul da Região Amazônica, provocando declínio de temperatura.

O modelo de previsão numérica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuvas de moderada a forte intensidade (colorações em amarelo a roxo) nas próximas 48 horas, a contar das 00 h de quinta-feira (29). Estima-se que o deslocamento do sistema atmosférico seja rápido e assim provocando picos de rajadas de vento.

Entre os cuidados que a população precisa ter com as chuvas e ventos fortes que podem ocorrer estão: não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pois há risco de queda; Não subir nos telhados após a chuva, não enfrentar pontos de alagamentos ou enxurradas, procurar rotas alternativas; se estiver no trânsito, buscar abrigo em local seguro para esperar a chuva passar, caso não seja possível dirija devagar, acenda o farol baixo e mantenha distância de veículos a sua frente; não ficar em pontos altos como morros ou topos de prédios e não se abrigar embaixo de estruturas metálicas.