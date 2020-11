CEO GREAT PLACE TO WORK “Meu propósito é que as organizações tenham o melhor ambiente de trabalho”, diz Shiozawa Confira o vídeo completo da participação de Ruy Shiozawa no projeto RCN/CBN em Ação Live 2020

19 NOV 2020 - 13h:28 Por Marcus Moura/CBN

“Meu propósito é que as organizações tenham o melhor ambiente de trabalho”, foi assim que Ruy Shiozawa, CEO da Great Place to Work e quinto palestrante do projeto RCN/CBN em Ação Live 2020, abriu a noite na última terça-feira (17). Sumidade quando o assunto é qualidade campo laboral, o empresário falou sobre o porquê as melhores empresas para trabalhar são as mais rentáveis.

Influencer no LinkedIn com quase 200 mil seguidores, Shiozawa elencou três características como pilares de boas empresas para se trabalhar: ter um propósito, desenvolver relações/ambiente de confiança e estimular o espírito de colaboração.

“O investimento não é em dinheiro, é em tempo, atenção. Às vezes, a gente demora tanto tempo para encontrar a pessoa certa para e aí quando você coloca ela na empresa nunca mais fala com ela. É preciso ouvir, incluir, saber o que as pessoas estão sentindo”.

Ele revelou estar acompanhando há dois anos 3.168 organizações para realização de pesquisas e observação do ambiente de trabalho. “São organizações dos mais diversos tamanhos, setores e atuação. São empresas que algumas têm apenas 5 funcionários, mas outras tem 600 mil como é o caso da administração federal. É a maior pesquisa do mundo sobre ambiente de trabalho”, comentou.

O Great Place to Work é uma consultoria global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Shiozawa usou a polarização atual sobre a vacina contra a Covid-19 para ressaltar a importância dos espírito de colaboração entre as pessoas. Segundo ele, a chave para o avanço é o trabalho colaborativo. “Nenhum grande feito científico é alcançado sozinho, é um trabalho de equipe”.

Sobre lideranças no ambiente de trabalho, Ruy deixou uma dica aos empresários. “Além dos três pilares, é fundamental a liderança. A influência que algumas pessoas exercem na empresa, pessoas em qualquer nível, ou área da empresa, de forma positiva é muito importante. E não precisa ser chefe ou ter vários funcionários. Esses caras são chave na sua organização. Se eu puder deixar um dica é: envolvam essas pessoas, elas tem foco em pessoas”.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

