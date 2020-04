DESAFIOS E PERSPECTIVAS Micro e pequenas empresas têm dificuldades em acessar créditos, afirma Sebrae Diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, participou do "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas"

15 ABR 2020 - 13h:43 Por Ginez Cesar/CBN

Os recursos financeiros emergenciais anunciados pelo governo federal ainda não estão chegando "na ponta" conforme a expectativa do setor empresarial. É o que aponta a segunda edição do estudo "O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios", realizado pelo Sebrae entre os dias 3 e 7 de abril, que ouviu 72 pessoas em Mato Grosso do Sul e 6.080 em todo o país. A pesquisa mostra que no estado, a maioria dos empresários que já buscou crédito no sistema financeiro desde o início da crise do Coronavírus teve o pedido negado, equivalente a 63,1%. Outros 26,32% estão aguardando uma resposta ainda e somente 10,53% conseguiu o recurso.

O diretor-superintendente do Sebrae-MS, Claúdio Mendonça foi o entrevistado do "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas e destacou que é normal a demora dos bancos em normatizar todas as operações. No entanto, ele afirma que o Sebrae está acompanhando de perto toda a situação e que a liberação dos recursos requer agilidade. "Se demorar mais 20 ou 30 dias esse socorro já não fará mais sentido", disso Mendonça ao destacar que a necessidade dos empresários é urgente. Ele também falou do Fampe (Fundo de Aval para o Micro e Pequeno Empresário), que pode ser uma alternativa estratégica para ajudar nas garantias ofertadas aos bancos para a concessão do crédito. Confira a entrevista: