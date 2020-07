NOVO CORONAVÍRUS Microrregião de Dourados concentra 40% das mortes por covid-19 Região é o epicentro da doença no estado

3 JUL 2020 - 10h:07 Por Lilian Rech

Epicentro do coronavírus no estado, Dourados e municípios vizinhos concentram juntos mais de 40% de todas as mortes causadas pela covid-19. Das 42 mortes registradas na microrregião, 27 são de pacientes douradenses.

