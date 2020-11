CBN ELEIÇÕES 2020 Miglioli diz que Campo Grande “andou para trás” e defende atração de empresas para gerar emprego Segundo ele, só no setor industrial Campo Grande perdeu 9 mil empregos

9 NOV 2020 - 13h:44 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

“Campo Grande, nos últimos anos, andou para trás. A cidade precisa voltar a se desenvolver”, afirmou o candidato a prefeito Marcelo Miglioli, do Solidariedade, na entrevista que concedeu à Rádio CBN nesta segunda-feira (09).

Segundo ele, só no setor industrial Campo Grande perdeu 9 mil empregos. E isso aconteceu, na opinião do candidato, pela falta de uma política de atração de investimentos por parte da atual administração.

Miglioli apontou problemas ainda em outros setores, como na Educação, onde obras não concluídas estão sendo depredadas, defendendo a retomada da implantação do ensino em tempo integral e a integração das escolas com a sociedade. Admitiu, se eleito, rever os projetos de transporte coletivos, principalmente o que chamou de “pontos de ônibus no meio da rua” que estão sendo implantados, além de promover uma nova licitação no setor.

Para o candidato do Solidariedae, Campo Grande está perdendo oportunidade de crescer por falta de planejamento. “O que eu vejo é apenas uma sanha por arrecadação”, acrescentou. Segundo ele, o atual prefeito, com o adiamento da eleição, ficou sem recursos para continuar as obras de manutenção que foram realizadas até o início de outubro. “Temos que mudar essa mentalidade. O prefeito não é o dono da cidade”, afirmou. Confira a entrevista: