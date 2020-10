SEBRAE/MS Mil empresas receberão consultoria para aumentar produtividade em MS Evento "Brasil Mais" vai fazer avaliação e diagnóstico de estabelecimentos do comércio e indústria

28 OUT 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra/ CBN

O Sebrae/MS realizada capacitação gratuita para1.000 empresas de Mato Grosso do Sul, que receberão consultorias do programa Brasil Mais para aumentar a produtividade. Poderão participar as microempresas (ME) e as de pequeno porte (EPP) dos setores de comércio, serviço ou indústria. Interessados têm até 29 de outubro para se inscrever no site oficial.

Nesta quarta-feira (28), a Rádio CBN Campo Grande contou com a participação da analista do Sebrae-MS, Luciene Matos, que explicou como o evento pretende auxiliar no aprendizado das melhores práticas produtivas e gerenciais.

Ao longo de três meses, serão cinco encontros coletivos virtuais e cinco encontros individuais com o Agente Local de Inovação. Neste percurso, o empresário será conduzido por uma jornada para inovar buscando maior faturamento ou redução de custos. O acompanhamento pelo ALI e a participação nos encontros são gratuitos, 100% subsidiado pelo Sebrae.

O programa é uma iniciativa do Ministério da Economia, em parceria com Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial que visa aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto por meio de um acompanhamento contínuo e consultorias especializadas.

Os interessados devem se inscrever em www.sebrae.com.br/brasilmais. Basta clicar link de inscrição da página e inserir os dados pessoais e responder ao diagnóstico. A equipe do Sebrae entrará em contato para informar sobre as vagas e marcar o primeiro encontro com o Agente Local de Inovação. Mais informações pelo 0800 570 0800.