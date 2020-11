AGRONEGÓCIO Ministério da Agricultura publica registro de 21 produtos técnicos Produtos são utilizados como componentes na produção de formulados

25 NOV 2020 - 14h:21 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O Ministério da Agricultura divulgou comunicado no qual informa que publicou, no Diário Oficial da União (DOU) o Ato n° 64, com o registro de 21 produtos técnicos. Todos esses produtos são genéricos, ou seja, utilizam ingredientes ativos já registrados e em uso dentro do território nacional. A medida é do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária.

