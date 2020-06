AGRONEGÓCIO Ministério da Agricultura suspende autorização de frigorífico de MT para exportar carne para China Medida foi tomada voluntariamente, como forma de precaução

29 JUN 2020 - 13h:28 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) suspendeu a autorização para o frigorífico Angra, localizado no Mato Grosso, exportar carne bovina para a China. A medida foi tomada como forma de precaução.

E em Mato Grosso do Sul, autoridades do agronegócio se reuniram para criar comitê de monitoramento de ataques de gafanhotos em lavouras do Estado.

Saiba mais: