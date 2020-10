SAÚDE Ministério da Saúde habilita 56 leitos de UTI para tratamento da COVID-19 em MS Hospitais de Campo Grande e Dourados serão beneficiados com a medida

15 OUT 2020 - 19h:17 Por Marcus Moura/CBN

Uma nova portaria do Ministério da Saúde habilitou mais 56 leitos para tratamento de pacientes com covid-19 em Mato Grosso do Sul. As cidades beneficiadas são Campo Grande e Dourados. Confira: