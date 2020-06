ROTA BIOCEÂNICA Aberta licitação para projeto de acesso a ponte sobre Rio Paraguai Processo licitatório será conduzido pela Superintendência do DNIT em MS

30 JUN 2020 - 13h:38 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O Ministério de Infraestrutura por meio do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) lançou nesta segunda-feira (29), aviso de licitação para contratação de empresa que fará a elaboração do estudo e projeto para o contorno rodoviário em Porto Murtinho, com acesso À Ponte Internacional Brasil/Paraguai e o Centro Integrado de Controle de Fronteira.

