FUTEBOL MS Ministério Público Estadual libera Estádio Jacques da Luz O local poderá receber partidas do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020

3 MAR 2020 - 17h:30 Por Isabelly Melo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, através do Dr. Luiz Eduardo Lemos de Almeida, notificou nesta terça-feira (03) a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul sobre a aptidão e liberação do Estádio Municipal Jacques da Luz Filho (Estádio das Moreninhas), para a realização de jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020.

A partir de agora o local poderá receber os jogos, assim como os Estádio Morenão, Loucão, Arthur Marinho, Serc, Noroeste, Andradão, Aral Moreira, Laertão e Ninho da Águia.