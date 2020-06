SAÚDE Ministério Público quer que uso de máscara seja obrigatório Prefeitura tem prazo de 10 dias para se manifestar sobre a recomendação do MP

15 JUN 2020 - 17h:15 Por Marcus Moura/ CBN / MPMS

Diante do aumento de casos de COVID-19 em Campo Grande/MS e considerando a negligência da população em relação ao isolamento social e a flexibilização na retomada das atividades, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul recomenda à Gestão Municipal de Saúde a implementação da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial pela população em geral, no prazo de 10 dias.

O documento lista todos os espaços abertos ao público, passeios públicos, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito do Município de Campo Grande, sem prejuízo das recomendações de isolamento social, etiqueta respiratória e higienização das mãos e das demais recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias visando interromper o ciclo da COVID-19. A Sesau e o Município de Campo Grande têm prazo de 10 dias, a contar desde o dia 10 de junho, para informar a 32ª Promotoria de Justiça acerca do acolhimento da Recomendação e as providências concretas efetivamente realizadas pela Gestão Municipal. Confira: