FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA Ministério Público vai usar até robô para fiscalizar eleições Com o fim das convenções nessa quarta-feira (16), MP já começa a fiscalizar dados de candidatos e partidos

16 SET 2020 - 12h:40 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Com o prazo das convenções partidárias terminando nesta quarta-feira (16) o Ministério Público de Mato Grosso do Sul já está com toda estrutura de fiscalização pronta para as eleições deste ano. O promotor de Justiça e coordenador do Núcleo Eleitoral do MP, Moisés Casarotto disse que até um robô será usado nesta eleições.

A nova ferramenta tecnológica criada pelo Laboratório de Inovação da própria Instituição vai auxiliar o trabalho dos Promotores de Justiça Eleitorais no pleito de 2020. A ferramenta chama-se “Robô da Ficha Limpa” e foi criado pela necessidade de os Promotores Eleitorais buscarem com maior celeridade e confiabilidade, informações acerca dos candidatos que registram suas candidaturas para concorrerem às eleições. Confira e entrevista com o promotor