CIDADANIA Ministério tem cursos para trabalhadores da assistência social Modalidade de ensino é à distância e pode ser feito neste mês de janeiro

14 JAN 2020 - 13h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

Os trabalhadores da área de assistência social em Mato Grosso do Sul, de nível médio e superior, podem participar de cursos a distância oferecidos no portal do Ministério da Cidadania. Entre as opções disponíveis, tem um sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ouça os detalhes: