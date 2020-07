EFEITO CORONA Ministérios Públicos monitoram covid de olho em lockdown Projeção de esgotamento de leitos nos próximos dias gera alerta do MP

1 JUL 2020 - 17h:50 Por Gabi Couto/CBN

O Procurador da República do Ministério Público Federal, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, responsável pela área de saúde em Campo Grande, a Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, Filomena Aparecida Depólito Fluminhan, e a Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Cândice Gabriela Arósio, alertaram nesta quarta-feira a possibilidade de judicializar ações no combate ao coronavírus assim que ocupação dos leitos atingirem 80%.