EFEITO CORONA Ministra afirma que está monitorando crise da pandemia de perto Tereza Cristina pediu que trabalhadores do setor produtivo, industrial e de transportes tomem os cuidados estipulados pelo Ministério da Saúde

22 MAR 2020 - 01h:10 Por Marcus Moura/CBN

A ministra da agricultura, pecuária e abastecimento, Tereza Cristina, usou as redes sociais para tranquilizar a população afirmando que o ministério está acompanhando de perto todo o desenrolar da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus no intuito de garantir que a comida continue chegando à mesa dos brasileiros. Ouça a reportagem abaixo: