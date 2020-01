AGRONEGÓCIO Ministra da Agricultura cumpre agenda na Índia Nesta quinta-feira, Tereza Cristina busca parceria com os indianos na produção do etanol

23 JAN 2020 - 13h:53 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, se reuniu, na quarta-feira (22), com a ministra de Indústria e Processamento de Alimentos da Índia, Harsimrat Kaur Badal, e o ministro da Pesca, Pecuária e Lácteos, Giriraj Singh.

Durante o encontro que ocorreu no primeiro dia de agenda de Tereza Cristina no país, foi discutida a oportunidade de investimento de empresas brasileiras no setor de processamento de alimentos.

A ministra brasileira participou, nesta quinta-feira (23), do Seminário sobre Oportunidades em Energia e Mineração, que ocorreu em Nova Déli, na Índia.

Durante o evento, Tereza Cristina buscou a parceria entre o Brasil e o país asiático na produção e uso de etanol.

