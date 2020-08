AGRONEGÓCIO Ministra Tereza Cristina volta a defender sustentabilidade no setor Durante a abertura do Congresso do Agronegócio, ministra disse que país é o único que consegue produzir e preservar

5 AGO 2020 - 14h:58 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Arquivo/CBN Campo Grande Durante a abertura do Congresso do Agronegócio, realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, voltou a defender a sustentabilidade no setor. Segundo ela, o Brasil é o único país do mundo que consegue produzir e preservar. Confira mais detalhes: jpnews · Ministra Tereza Cristina volta a defender sustentabilidade no setor

Deixe seu Comentário