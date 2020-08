BRASÍLIA Ministro da Justiça dará explicações ao Congresso sobre dossiê Barroso encaminha notícia-crime contra dossiê do Ministério da Justiça à PGR

6 AGO 2020 - 06h:11 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Comissão Mista do Congresso vai ouvir ministro da Justiça, André Mendonça, para falar sobre o relatório sigiloso elaborado pela pasta com dados de quase 600 servidores públicos ligados a opositores do governo. Ouça os detalhes: