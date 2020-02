POLÍTICA Ministro quer caminhar junto com Bolsonaro em 2022 Luiz Henrique Mandetta disse que irá cuidar do paritdo em MS apesar do cargo

17 FEV 2020 - 16h:54 Por Gabi Couto / CBN

Ministro da Saúde falou sobre política durante coletiva de imprensa no evento desta manhã, em Campo Grande - Facebook O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre o DEM em Mato Grosso do Sul na manhã desta segunda-feira (17), durante a solenidade de abertura da Semana Estadual de Vigilância em Saúde.

