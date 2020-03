CULTURA MIS realiza primeira Mostra de Cinema Sul-Coreano Exibições começam na próxima segunda-feira (16)

13 MAR 2020 - 15h:04 Por Ingrid Rocha/CBN

A primeira Mostra de Cinema Sul-Coreano do Museu da Imagem e do Som começa na próxima segunda-feira (16). São três dias de exibição e a entrada é franca. No primeiro dia será exibido o filme “Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera”, na terça-feira (17) o filme “Expresso do Amanhã” e na quarta-feira (18) “Mr. Vingança”. Ouça os detalhes: