BRASÍLIA Emissário de esgoto em Aparecida do Taboado será debatido no Senado Segundo senadora que solicitou a audiência, obra pode prejudicar agricultura e vida turística local

3 MAR 2020 - 06h:36 Por Márcia Paravizzi

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado vai discutir a situação do emissário de esgoto em Aparecida do Taboado. A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), que solicitou a audiência, destacou que a obra às margens do rio Paraná pode prejudicar cultivos de peixes e irrigações de produções agrícolas, além da vida turística local.

