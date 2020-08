CENÁRIO Modelo matemático prevê pico da pandemia no dia 25 em Campo Grande, mas sem colapso da Saúde Leitos da rede pública de UTI devem sustentar demanda de pacientes, dizem pesquisadores

20 AGO 2020 - 17h:30 Por Marcus Moura/CBN

O pico da pandemia em Campo Grande deve acontecer na próxima terça-feira (25), segundo modelo matemático desenvolvido pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A capital deve registrar até a data cerca de 19,1 mil doentes, fechando o mês com cerca de 21,6 mil casos. Confira: