PROCON MS Molho de tomate tem variação de 234,45% entre estabelecimentos, aponta pesquisa Foram 171 analisados, sendo que 19 não tinham em pelo menos três estabelecimento

23 NOV 2020 - 09h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

O Procon de Mato Grosso do Sul realizou uma pesquisa de 171 produtos no estado. Desse total, 19 não tinham em pelo menos três estabelecimentos e por isso foram divulgados os preços de apenas 152. A maior variação encontrada foi do molho de tomate. Em um supermercado o produto custa R$ 3,98 e em outro R$ 1,19, uma diferença de 234,45%. Ouça os detalhes: