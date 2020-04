CENÁRIO CBN 2020 Momento é de desafios e oportunidades, diz Associação Comercial Novo presidente de ACICG, Renato Paniago, participou do Cenário CBN 2020 e falou do momento desafiador em tempos de pandemia

28 ABR 2020 - 12h:39 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

O novo presidente da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Renato Paniago participou, nessa terça-feira (28) do Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas. Paniago, que assumiu a associação na semana passada, classifica como "desafiador" e também um momento de "oportunidades".

Com mandato previsto de 2020 a 2023, Paniago comentou que a pandemia está mudando hábitos, tanto do consumidor quanto dos empresários e não parece se intimidar com as possíveis dificuldades do período. "Ser empresário no Brasil não é fácil. Os empresários da capital já estão acostumados com momentos difíceis e muitos estão descobrindo novas alternativas de negócios", disse.

O presidente também falou que para atravessar esse momento difícil, empresários, prefeitura, governos e bancos devem fazer sua parte e que uma das prioridades é melhorar a comunicação entre os elos do setor. Confira a entrevista.