EDUCAÇÃO Momento é de repensar conceitos e focar em qualificação profissional Segundo doutor, educar é mais amplo que ensinar e processos vão além do virtual

6 NOV 2020 - 14h:10 Por Thais Cintra/ CBN

As mudanças nos setores da educação estão cada vez mais constantes e a necessidade de se qualificar acompanha o comportamento de diversos profissionais. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (06), o coordenador do Mestrado e Doutorado em Educação, José Licínio Backes, reforça que o aperfeiçoamento no ensino vai além de uma simples aula virtual.

José Licínio explicou que hoje em dia, não basta a pessoa ter apenas graduação, é preciso se especializar na área de atuação, focando em cursos de mestrado e doutorado, mas com qualidade. “Docentes tiveram que se reinventar e buscar mais rigor nos estudos. Houve um aumento pela procura nos cursos de mestrado e doutorado em função da pandemia. Isso, obviamente, fez o profissional otimizar o uso, procurando minimizar a ausência da presença física, sobretudo, na educação básica”, observa.

Ele ainda informou que processo educativo é muito mais complexo do que aquilo que as ferramentas tecnológicas possibilitam. “A questão da aprendizagem, se de alguma forma ficou comprometida por conta da pandemia, o momento agora é de repensar os conceitos", explicou. Confira: