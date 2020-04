CENÁRIO CBN Momento exige união e cooperação, diz presidente da OCB-MS Presidente da OCB-MS e Sicredi-MS, Celso Regis, participou da entrevista no "Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas"

16 ABR 2020 - 13h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

Para o presidente da OCB-MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e também presidente do Sicredi-MS, Celso Regis, o momento pelo qual o Brasil passa necessita, ainda mais, de união e cooperação. Segundo ele o sistema de cooperativismo em Mato Grosso do Sul é composto por sete segmentos econômicos diferentes e cada um tem encontrado obstáculos e oportunidades diferentes. "O setor do transporte, por exemplo, está sendo bastante afetado, diferentemente do Agro, que mesmo com todas as adversidades, continua tendo uma base sólida e pode puxar, como já vem puxando há muito tempo, a retomada econômica no país", disse Celso ao destacar também a importância das cooperativas de crédito, que além de dar suporte financeiro aos associados têm focado bastante na educação financeira. Confira a entrevista do Cenário CBN 2020: