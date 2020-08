CBN CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE Momento pode ser oportuno para moeda local Cidade no RJ adota a “mumbuca” desde 2013, que é aceita em lojas cadastradas

13 AGO 2020 - 10h:36 Por Ingrid Rocha/CBN

A covid-19 tem provocado diversas mudanças no mundo, transformando os comportamentos sociais e as formas de consumo. Diante de tantos prejuízos trazidos com todas essas mudanças, um grande esforço vem sendo feito para estimular os negócios nos bairros. Uma das alternativas neste momento pode ser a moeda local.

Na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, a mumbuca (moeda local) é adotada desde 2013 e faz parte do programa Renda Básica da Cidadania. O objetivo é financiar uma bolsa mensal e outros benefícios para os moradores. Saiba mais na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (13):