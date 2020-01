CULTURAL Morada dos Baís tem programação que vai do samba ao rock nesta semana Apresentações musicais começam às 19h30 em todos os dias

12 JAN 2020 - 15h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

A programação na Morada dos Baís desta semana começa na quarta-feira (15), com apresentação do Grupo Humildemente. Ao longo dos dias ainda têm apresentação do Farrapos e Trapos, Marlon Maciel e o Grupo Trem Pantaneiro e Fusca 69. Ouça os detalhes: