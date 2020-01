CIDADES Moradores prometem protestar contra vetos da LOA na Câmara O retorno das atividades do Legislativo deve ser marcardo por mobilização social

23 JAN 2020 - 09h:51 Por Gabi Couto / CBN

Os vetos do prefeito Marquinhos Trad (PSD) às emendas na lei orçamentária anual podem causar polêmica no retorno do recesso parlamentar neste ano. Tudo porque as 239 propostas dos vereadores anexas ao texto que foram rejeitadas surgiram de solicitação de moradores durante audiências públicas. Grupos que comemoraram a inclusão das melhorias em seus bairros no ano passado quando o texto foi aprovado pela casa de leis, prometem retornar no dia 3 de fevereiro para pedir que os parlamentares derrubem os vetos do prefeito. A Gabi Couto explica melhor na reportagem a seguir: