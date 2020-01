LOA 2020 Moradores prometem protestar contra vetos no retorno da Câmara Municipal Prefeito veta 239 emendas das 377 apresentadas pelos vereadores da capital criadas pela comunidade em audiências públicas

25 JAN 2020 - 10h:13 Por Gabriela Couto

O prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad (PSD), vetou 239 emendas apresentadas pelos vereadores da Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. O relatório do vereador Eduardo Romero (Rede) tinha 377 propostas do Legislativo incorporadas no orçamento de 2020 que prevê gasto de R$ 4.303.005.317,00.

A justificativo da Prefeitura é que as propostas dos parlamentares causavam gastos extras que não estavam no planejamento inicial. O relator do texto, no entanto, afirma que as emendas representavam apenas 3,35% do montante total.

“As emendas que foram apresentadas são todas frutas de audiências públicas de demandas da comunidade, de diversos pontos da cidade. Todas estavam aliadas com o tripé do orçamento, LDO, PPA e possibilidades financeiras. A decisão política do prefeito foi vetar e nós vamos analisar e apresentar ao plenário para ver como se comporta com relação a isso. Vejo de duas formas, a primeira é legítimo que o Executivo queira dar seu ritmo, o seu entendimento e a sua forma de gerir o orçamento público. A segundo eu vejo que tem um zelo exagerado aí e um desrespeito com aquilo que a Câmara fez , porque tecnicamente, juridicamente e financeiramente para serem executadas, mas isso depende da vontade política do gestor”, afirmou.

Na volta do recesso parlamentar em fevereiro os vereadores vão por em pauta os vetos do executivo para verificar se os mantém na totalidade ou se derrubam alguns e assim a Câmara em ato regimental promulga.

MANIFESTAÇÃO

Moradores do bairro Porto Galo tinham comemorado uma das emendas aprovadas pelos vereadores no ano passado que garantiam a drenagem e o asfalto em algumas ruas da comunidade. Porém a previsão da obra no orçamento foi uma das emendas vetadas. Segundo um dos líderes comunitários do local, Ariovaldo Ribeiro de Oliveira, um protesto está sendo organizado para a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal.

”O prefeito nos deu esperança em reunião que fez com a comunidade. Fizemos todos os trâmites que a política exige. Estudamos mecanismo de como conseguir a drenagem e o asfalto pela LOA. Foi o projeto mais votado no orçamento participativo na região do Anhanduizinho. Estamos nos mobilizando e já colocamos faixa na rua. Esse é um protesto pacífico, mas dia 3 vamos na Câmara reivindicar os nossos direitos.”

O ano Legislativo começa com uma sessão solene no dia 3 de fevereiro e conta com a presença do prefeito.