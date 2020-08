TENDêNCIA Morar na região central volta a ser preferência em Campo Grande SBS Empreendimentos alia conforto a praticidade e apresenta o Vista com área completa de lazer na cobertura do edifício

17 AGO 2020 - 17h:43 Por Da Redação

“O empreendimento garante tecnologia e máximo de comodidade. O projeto oferece para Campo Grande um jeito moderno de viver e atende o morar”. Foi assim que o presidente da SBS Celso Spengler definiu o Vista, novo edifício da SBS Empreendimentos na capital. A torre única tem toda a cobertura dedicada ao lazer, piscina de borda infinita, espaço fitness, hidromassagem, sauna, lounge com lareira, solarium e uma vista 360 graus de toda a cidade, o que inspirou o nome do empreendimento.

Cada detalhe foi pensado para promover uma vida descomplicada e cosmopolita, cheia de estilo, sem perder em nada do conforto. A ideia é atender um pedido dos clientes, apontado em pesquisa, morar com muito conforto, mas sem precisar se preocupar com manutenção e limpeza do dia a dia, e principalmente mais perto de tudo.

O campo-grandense notou que morar mais perto do trabalho, das escolas e de toda a rotina diária ganha cada vez mais valor em uma cidade que não para de crescer. A empresa acredita também, que mesmo no pós-pandemia, as pessoas irão preferir trabalhar de casa ou perto de casa, algo que a tendência já vinha apontando, tanto que o empreendimento oferece um espaço de coworking para reuniões presenciais no lob do edifícil sem sair de casa.

A executiva, Phaena Spengler conta que a companhia se mantém atenta as exigências do público alvo apresentando projetos que respondam ao que os clientes realmente precisam, mesmo assim ela se diz surpresa com a adequação do empreendimento Vista neste momento. “O edifícil é de alto padrão, porém tomamos todo o cuidados com o valor do condomínio que foi extremamente ajustado, além de todas as áreas comuns serem entregues totalmente decoradas, esse é o novo jeito de viver para quem não tem tempo a perder, mas quer o melhor para morar”, conclui Phaena.

Sobre o Vista – O empreendimento fica na rua Franklin Roosevelt esquina com a rua 15 de novembro, no Jardim dos Estados, uma torre única com 71 apartamentos de um e dois dormitórios de 41 e 60 metros quadrados e dois duplex de 90 metros quadrados, em quinze pavimentos, três subsolos para garagem com estrutura para car whash a seco, tomadas para carros elétricos, bicicletário, espaço para cuidados com pets e diversos outros diferenciais para facilitar a rotina diária.

O edifício Vista foi projetado com todos os apartamentos com a frente para o nascer do sol e janelas amplas possibilitando uma linda visão desde do amanhecer até o anoitecer, proporcionando uma sensação de tranquilidade, exclusividade e contato com a natureza, numa das áreas mais nobres da cidade.

Sobre a empresa - A SBS Empreendimentos nasceu em Campo Grande (MS), em 1996. É uma empresa familiar comandada pelo engenheiro civil, Celso Spengler. Tem forte atuação também na região Norte do Brasil, com um portfólio de mais de 100 mil metros quadrados em área construída, forte investimento em tecnologia construtiva, sustentabilidade e qualidade com certificação nível A do PBQPH.